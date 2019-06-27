Численность населения Удмуртии продолжает сокращаться

За первые пять месяцев 2019 года численность населения Удмуртии уменьшилась на 3,06 тыс. человек. Значение за аналогичный период прошлого года составляло 2,62 тыс. человек, сообщает Удмуртстат.

За январь-май 2019 года в республике родилось 6 тыс. детей, умерло 7,5 тыс. человек. Это на 927 и на 410 человек меньше, чем за пять месяцев 2018 года. Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших. На долю новообразований и несчастных случаев приходится 16% и 10% от общего числа ушедших из жизни.

За обозначенный период в Удмуртии зарегистрировали 2,19 тыс. браков, что на 162 меньше, чем в январе-мае 2018 года. Число разводов выросло на 37 и составило 2.2 тыс. Миграционная убыль составила 1,5 тыс. — в республику прибыло 3,57 тыс., убыло — 5 тыс. человек.

Напомним, что за 2018 год население Удмуртии сократилось на 5,65 тыс. человек или на 0,4%. На начало 2019 года численность постоянного населения региона составляла 1,5 млн человек. Из них 994,4 тыс. жителей городов и 513,0 тыс. жителей сел и деревень.