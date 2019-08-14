В Татарстане продажи иномарок в июле увеличились более чем на четверть

Продажи новых иномарок в Татарстане выросли на 27,6% по итогам июля 2019 года. За прошлый месяц в республике продали 5,9 тыс. машин иностранного производства, говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

По числу проданных иномарок Татарстан занял четвертое место среди российских регионов. Лидером рейтинга традиционно стала Москва, где число проданных иномарок составило 19,8 тыс. машин, а рост — 17,9%. В тройку попали Московская область (11,5 тыс. авто) и Санкт-Петербург (8,1 тыс.). На пятом месте расположился Краснодарский край (4,9 тыс.). Всего в России по итогам июля были проданы более 108 тыс. иномарок, что на 11% больше прошлогодних результатов.

Самой продаваемой машиной стала Kia Rio (7,9 тыс. проданных авто). Также в лидерах идут Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

Ранее сообщалось, что продажи подержанных автомобилей в Татарстане сократились на 10%. По этому показателю республика заняла седьмое место среди регионов России.

"Ъ-Казань"