90% избирательных участков на выборах Петербурга будут оснащены видеокамерами

Большинство избирательных участков в Петербурге во время выборов в сентябре будут оборудованы камерами видеонаблюдения. Наблюдение будет организовано на 1799 избирательных участках и в помещениях 30 теризбиркомов. Всего за процессом выборов будут следить 3658 камер. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ГИК, на участках, на которых будут работать камеры, проживает 95% избирателей .

При этом на 99 участках видеонаблюдение осуществляться не будет.

Напомним, что городская избирательная комиссия не намерена оборудовать видеокамерами экстерриториальные участки на выборах губернатора города в Ленинградской и Псковской областях. Такое решение накануне озвучил глава Горизбиркома Виктор Миненко.