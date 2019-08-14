Пожар на теплоходе «Святая Русь» у Борского моста полностью потушили

Полностью потушить пожар на трехпалубном неэксплуатируемом теплоходе «Святая Русь» в Сибирском затоне у Борского моста удалось 13 августа в 23:01, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Напомним, сообщение о возгорании поступило в тот же день около 11:40. Пострадавших нет, на судне людей не было.

Изначально площадь пожара оценивалась в 50 кв. м, но в 14:09 возгорание было локализовано на площади 600 кв. м. В 17:18 объявили ликвидацию открытого горения. В тушении были задействованы 68 человек личного состава и 16 единиц техники, включая пожарный катер «Вьюн». Причина происшествия не называется. Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку.

Анастасия Еремина