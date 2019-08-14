Лесной пожар в Туапсинском районе потушен

Лесной пожар в бухте Инал, где 13 августа горело 0,8 га, потушили с вертолета. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, он был полностью ликвидирован в 20:28 того же дня. Расположенные неподалеку две базы отдыха не пострадали, так как пламя было вовремя локализовано. Всего в тушении участвовали 113 человек и восемь единиц техники, а также авиация – вертолеты Ми-8 с водосливным устройством. Они произвели 25 сбросов по восемь тонн воды.

Как писал “Ъ-Кубань”, о пожаре в бухте Инал сообщили очевидцы в полдень 13 августа, а уже в 16:20 огонь был локализован.

Михаил Лукашов