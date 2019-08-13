В бухте Инал на возвышенности горит 0,8 га леса

Сегодня, 13 августа, около полудня от очевидцев поступила информация, что горит лес на возвышенности в бухте Инал неподалеку от поселка Джубга в Туапсинском районе края. Информация об этом поступила на пульт оперативного дежурного Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона в 14:18.

К месту пожара были направлены пожарные подразделения, специалисты пожарно-химической станции Джубгинского, Геленджикского и Горячеключевского филиалов Краевого лесопожарного центра, а также спасатели Кубань-СПАС, ЮРПСО, службы спасения Туапсинского района, Туапсинская полиция и специалисты администрации Туапсинского района. Всего в тушении пожара было задействовано 59 человек личного состава и 15 единиц техники.

В районе пожара расположено две базы отдыха, однако, как сообщили в ГУ МЧС по краю, угрозы распространения пожара нет. По состоянию на 16:20 пожар был локализован на площади 0,8 га. На месте работает вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Василий Хитрых