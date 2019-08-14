СКР проводит проверку после жалобы задержанных на пытки в изоляторе Сургута

Следственное управление СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) проводит проверку после жалоб задержанных на применение к ним пыток в изоляторе временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте. На пытки задержанные пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину.

Информацию о якобы возбуждении уголовного дела после обращения задержанных в СПЧ в ведомстве не подтвердили. «По одному из фактов проводится проверка, по второму расследуется уголовное дело по ч.1 ст.114 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов обороны), но его возбудили еще в июле»,— сообщили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что ведомство выявило ряд «незначительных нарушений». «Начальник управления полковник полиции Руслан Кондрашов взял их под личный контроль до устранения»,— сообщили в полиции.