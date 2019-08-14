В Сургуте задержанные пожаловались на пытки в изоляторе

Задержанные изолятора временного содержания (ИВС) №1 в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) пожаловались члену президентского совета по правам человека (СПЧ) Андрею Бабушкину на применение к ним пыток. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

«У одного помещенного под стражу проломлен череп, и мы застали его в тот момент, когда к нему приехал следователь, но не тот, что ведет его дело, а по делу, в котором он теперь является потерпевшим. Другой заключенный, находящийся под стражей уже 16 месяцев, рассказал нам о том, как его пытали, и показал страшные ожоги на обоих ногах. Уголовное дело не возбуждено, потому что его уверяют в том, что ожоги появились до задержания»,— рассказал правозащитник. По его словам, руководство УМВД города «позитивно настроено, понимает проблему, работает над выявлением этих сотрудников».

В пресс-службе регионального управления МВД ТАСС сообщили, что ведомство выявило ряд «незначительных нарушений». «Начальник ведомства полковник полиции Руслан Кондрашов взял их под личный контроль до устранения»,— говорится в сообщении.

В феврале “Ъ-Урал” писал, что участники организации «Свидетели Иеговы» в Сургуте пожаловались на пытки со стороны сотрудников СКР. Они указывали, что к верующим прямо в здании следственного комитета применяли электрошокеры, их душили и требовали дать показания «о месте собраний ячейки, ее участниках и старейшинах». По словам адвокатов, потерпевшие прошли медосвидетельствование, но уже на 10–11-й день после пыток.

Подробнее — в материале “Ъ-Урал” «"Свидетели Иеговы" свидетельствуют против СКР»