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Саратовской облсуд лишил самовыдвиженца статуса кандидата в депутаты

Кандидата в депутаты Саратовской областной думы по Заводскому одномандатному избирательному округу Романа Антонова лишили этого статуса. Такое решение принял областной суд.

Напомним, с просьбой проверить соблюдение избирательного законодательства в окружную избирательную комиссию обратился другой кандидат Максим Бабур («Коммунисты России»). Проверкой установлено, что доверенное лицо господина Антонова, который шел на выборы в качестве самовыдвиженца, является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, оно же осуществляло сбор подписей в его поддержку, что недопустимо. Были выявлены и другие нарушения.

Роман Антонов намерен обжаловать решение суда.

В настоящее время на мандат претендуют шесть кандидатов.

Почему Романа Антонова пытаются лишить статуса кандидата, читайте в материале «Ъ-Средняя Волга» «Кандидату указали на лицо».

Марина Ковалева


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