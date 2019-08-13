Кандидату указали на лицо

В Саратове решается вопрос об отстранении от участия в довыборах в облдуму самовыдвиженца Романа Антонова. Один из его конкурентов усмотрел нарушения законодательства со стороны господина Антонова, якобы доверенным лицом претендента на мандат оказалась член УИК с правом решающего голоса, что противоречит действующему законодательству о выборах. Роман Антонов считает, что его решили отстранить от участия в выборах, поскольку считают сильным конкурентом. В случае отстранения он намерен бороться за право участвовать в выборах. Политолог считает, что господин Антонов вполне может помешать кандидату от партии власти выиграть выборы «с огромным преимуществом».

Кандидат в депутаты саратовской областной думы шестого созыва на дополнительных выборах по Заводскому избирательному округу № 2 Роман Антонов выразил протест в связи с действиями окружной избирательной комиссии, которая обратилась в суд, чтобы тот принял решение об отстранении кандидата от участия в выборах. Об этом самовыдвиженец заявил в открытом обращении, адресованном СМИ. Он отметил, что у избиркома возникли претензии в отношении статуса его доверенного лица и права собирать подписи. «Тем самым комиссия поставила под сомнение свое собственное решение»,— уточняет господин Антонов, имея ввиду решение о регистрации его в качестве кандидата на довыборах.

«Наши аргументы, ссылки на закон и задокументированные доказательства отвергались еще с порога, что говорит о заранее готовом решении и, по сути, о предвзятости,— уточняет он.— В своей работе члены комиссии обязаны соблюдать закон, а не пренебрегать им в угоду правящей партийной элите, уже зарезервировавшей себе очередное место в думе».

Директор ООО «Элос» Роман Антонов считает, что снятие его с выборов — «это не просто удаление одного кандидата, а… очередной жест неуважения в адрес тех трех тысяч заводчан, которые уже связали со мной свои надежды, а также всех тех, кто разделяет со мной веру в возможность обновления и восстановления справедливости».

Как сообщили в областной избирательной комиссии, на прошлой неделе в УИК действительно обратился один из кандидатов (по данным „Ъ“, это газо­сварщик АО «Завод металлоконструкций» Максим Бабур, который баллотируется от «Коммунистов России») с жалобой на другого кандидата. «Он попросил проверить информацию, не является ли одно из доверенных лиц кандидата Романа Антонова, которое участвовало в сборе подписей, членом УИК.Была проведена проверка, эти сведения подтвердились. Законодательно запрещено, чтобы члены УИК — все, а не только с правом решающего голоса — осуществляли сбор подписей в поддержку какого-либо кандидата. В связи с этим было направлено обращение в суд»,— уточнили „Ъ“ в облизбиркоме.

По словам Романа Антонова, его доверенное лицо, которое «оказалось» членом УИК с правом решающего голоса, еще в июне написала заявление об исключении ее из УИК. «Это заявление не было рассмотрено, и решение по нему не было принято. Это раз. Второе — мы обнаружили, что ряд документов не содержит подписи моего доверителя при утверждении ее в качестве члена УИК.Вопрос: а может ли она в таком случае считаться членом комиссии? И третье — когда мы подали документы в УИК о регистрации меня в качестве кандидата, у комиссии было 10 дней на то, чтобы их перепроверить. Тогда у комиссии вопросов не возникло, меня зарегистрировали, а теперь получается, что они отменяют свое же решение. Вопрос: какую ответственность должна понести УИК, зарегистрировавшая, по ее мнению, „неправильного кандидата“»,— подытожил господин Антонов.

Он намерен обратиться в суд с ответным иском к избирательной комиссии. Роман Антонов считает себя единственным сильным кандидатом по данному округу, поскольку «вырос в нем и знает все проблемы».

Связаться с написавшим заявление с просьбой проверить Романа Антонова господином Бабуром „Ъ“ не удалось. Председатель реготделения «Коммунистов России» Александр Гришанцов сказал, что ничего о заявлении кандидата не знает, поскольку находится «за 3 тысячи километров от Саратова». «Может быть, там какая-то самодеятельность без меня»,— предположил он и обещал предоставить подробности по возвращении в город.

Напомним, облизбирком зарегистрировал семерых кандидатов на участие в довыборах в Саратовскую областную думу по Заводскому одномандатному избирательному округу № 2 в единый день голосования (8 сентября). Кроме Романа Антонова и Максима Бабура это программист ООО «Геофизмаш» Виктор Черваков, представляющий КПРФ, помощник депутата Госдумы от ЛДПР Александра Курдюмова, Антон Касаткин (ЛДПР), заместитель директора ООО «Промышленная безопасность» Илья Чугунов («Справедливая Россия»), бывший профессор СГУ, в настоящее время пенсионерка Вера Афанасьева («Яблоко»). Член «Единой России», помощник председателя Государственной думы Вячеслава Володина в Саратовской области Татьяна Ерохина зарегистрирована в качестве само­выдвиженца.

В 2016 году Роман Антонов участвовал в выборах депутатов саратовской городской думы от «Справедливой России» по одномандатному округу № 7 в Заводском районе Саратова, но проиграл выдвинутой от «Единой России» Елене Злобновой.

Опрошенные „Ъ“ кандидаты в депутаты заявили, что никакого давления со стороны избиркома нет. Виктор Черваков отметил, что он кандидат от парламентской партии, и сбор подписей при его выдвижении не требуется, что значительно упростило процедуру регистрации. Вера Афанасьева считает, что если кандидату чинят препятствия, значит «его боятся и таким образом пытаются очистить дорогу для кандидата от партии власти».

Политолог Александр Пантелеев предположил, что Роман Антонов, проживающий и работающий в своем избирательном округе, может составить конкуренцию кандидату от власти Татьяне Ерохиной. «В нашей системе принято не просто выигрывать выборы, а выигрывать с огромным преимуществом по отношению к другим кандидатам, и вот Роман Антонов этому вполне мог бы помешать. Полагаю, что кандидат-заявитель действовал тут явно не в своих интересах»,— сказал ­политолог.

Марина Ковалева