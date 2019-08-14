Суд оставил в силе решение о передаче компании Аветисяна 9,99% акций «Восточного»

Шестой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о немедленном исполнении колл-опциона и передаче компании «Финвижн Холдингс» 9,99% акций банка «Восточный». Апелляцию подавала компания Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok). Как сообщил «Интерфаксу» представитель Evison, компания намерена продолжить судебный спор в Арбитражном суде Дальневосточного округа.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал акционера «Восточного» — Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) — исполнить колл-опцион на 9,99% акций и передать их «Финвижн Холдингс» (компания Артема Аветисяна). В июне судом было принято решение о немедленном исполнении опциона. Baring Vostok утратил контроль над банком «Восточный», спорные акции были списаны в пользу «Финвижн».

Evison счел необоснованными выводы первой инстанции о необходимости исполнения опциона, так как соглашение было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм-банка к «Восточному». Жалоба Evison Holdings рассматривалась в июле, но суд объявил тогда перерыв до 5 августа.

Ранее “Ъ” сообщал, что один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Суд проверит “Восточный” на вывод активов».