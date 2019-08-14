Кабмин выделил 6 млрд рублей на тушение горящего леса в Сибири

Правительство России выделило из резервного фонда около 6 млрд руб. на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, где сохраняется наиболее сложная ситуация. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, Рослесхозу выделили 1,88 млрд руб. на финансирование тушения лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке на площади 2,8 млн га. В частности, на тушение леса в Иркутской области направят 765 млн руб., в Красноярском крае — 733 млн руб., в Якутии — 390 млн руб.

Также Минобороны России получит 1,78 млрд руб. в целях компенсации расходов на тушение пожаров, МЧС России — 2,3 млрд руб. Господин Медведев поручил ведомствам осуществить контроль за целевым и эффективным расходованием средств и отчитаться 1 февраля 2020 года.

Напомним, лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке бушуют с июля 2019 года. По данным «Авиалесоохраны», на 13 августа в России действовали почти 460 лесных пожаров на площади около 3 млн га, большая их часть — в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Всего работы по активному тушению проводятся по 159 возгораниям на площади 266,3 тыс. га. Остальные очаги находятся в зоне контроля. Их решено не тушить.

О лесопожарной обстановке за Уралом читайте в материале “Ъ” «Пожары наступают»

Илья Галагуз