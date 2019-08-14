Спасатели потушили огонь на теплоходе «Святая Русь»

Огонь на теплоход «Святая Русь»в Сибирском затоне под Нижним Новгородом потушен, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по региону. Пожар охватил площадь в 600 кв. м.

Сообщение о возгорании поступило в региональное управление МЧС 13 августа около 11:40. Пожар локализовали в 14:09. Пострадавших не было, люди на борту не находились.

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. На место происшествия выехал заместитель приволжского транспортного прокурора и следственная группа.