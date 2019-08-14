Турниры ATP и WTA

Турнир ATP серии Masters 1000 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $6 млн
Первый круг. Ришар Гаске (Франция)—Энди Маррей (Великобритания) 6:4, 6:4.
Турнир WTA категории Premier 5 в Цинциннати (США). Призовой фонд — $3 млн
Первый круг. Мария Шарапова (Россия)—Элисон Риске (США) 6:3, 7:6 (7:4). Арина Соболенко (Белоруссия, 9)—Петра Мартич (Хорватия) 6:1, 6:4. Вероника Кудерметова (Россия)—Бернарда Пера (США) 6:2, 6:3. Светлана Кузнецова (Россия)—Анастасия Севастова (Латвия, 11) 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.
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