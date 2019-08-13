Гонконг попал в протестную изоляцию

Из Гонконга невозможно выбраться. Городской аэропорт во вторник так и не возобновил работу, авиасообщение с другими государствами по-прежнему не восстановлено. Из-за действий активистов отменены более сотни рейсов. Протесты продолжаются в Гонконге более двух месяцев. Некоторые жители не исключают некий неуправляемый сценарий, при котором Китай начнет действовать жесткими силовыми методами.

“Ъ FM” связался с россиянами, которые живут или временно находятся в Гонконге. Автор Telegram-канала «Русский Гонконг» Олег поделился впечатлениями от происходящего: «Протесты становятся более напряженными, те, кто хочет улететь или вылететь в Гонконг, не могут этого сделать. Весь бизнес задумался о том, есть ли у них какой-то запасной вариант, если в Гонконге все начнет складываться по неуправляемому сценарию. Если протесты не остановятся, и Китай захочет использовать какую-то более серьезную силу, могут начаться какие-то неуправляемые движения — это может создать риски для бизнеса. Проблемы испытывают те, кто больше связан с туризмом, кто владеет ресторанами, потому что люди меньше ходят на улицу, в какие-то развлекательные заведения, соответственно, упала маржа».

Ситуацией обеспокоен и бизнес. Инвесторы опасаются резкого падения финансовых рынков как следствия силового разгона протестующих и даже возможных санкций. “Ъ FM” поговорил с представителем мелкого бизнеса Денисом Маккавеевым. Совместно с партнером он открыл первый магазин, но со вторым возникли проблемы — открытие переносится на неопределенный срок. Некоторым приходится навсегда уезжать из города, рассказал Маккавеев: «Локальные стычки очень сильно влияют на социальную жизнь города. И если в самом начале у протестующих было достаточно много симпатии и поддержки, то сейчас многие представители бизнеса говорят, мол, ребята, не надо так делать. Моя позиция похожа, потому что я как раз занимаюсь своим собственным бизнесом. Меня эта ситуация очень сильно подкосила, потому что не приходят клиенты, есть сотрудники, которые не могли день или два попасть на работу вовремя, потому что протестующие блокировали и метро, и автобусные станции.

Это очень неприятно и неожиданно, почему за наш счет все происходит. Так как у меня достаточно мелкий бизнес сравнительно с другими в Гонконге, я могу только пытаться находить выход из этой ситуации и продолжать выживать, подстраиваться.

Понятно, что противостоять этому я не смогу. Мои друзья уехали отдыхать в Испанию, японцы, а у них представительство в Гонконге. Им позвонили из главного офиса и сказали найти кого-нибудь в Гонконге, кто отправит им вещи домой, в Японию, чтобы они меняли билеты, компания все оплатит, но не возвращались в Гонконг. Это происходит, и это грустно».

Аэропорт Гонконга — не первая цель протестующих. Ранее они блокировали один из городских тоннелей. Полиция ежедневно пытается остановить демонстрантов, а во вторник власти Китая подключили военную технику. Стоит отметить, что протестующие добились отмены законопроекта об экстрадиции граждан Гонконга как независимого от КНР региона. Однако они не получили юридического подтверждения главы администрации и города Кэрри Лам. Ее фраза «законопроект мертв» не несет в себе процессуальной силы. Также она отказывается подтвердить отзыв документа.

Некоторые не понимают причину недоверия протестантов и продолжения демонстраций. Местный житель Антон считает, что их требования уже выполнены: «В целом протесты идут уже больше двух месяцев. В первых из них я участвовал сам, и, с моей точки зрения, требования протестующих уже выполнены.

Закон об экстрадиции в Китай, против которого протестовали, приниматься не будет. Но не все согласны с этим, поэтому протесты продолжаются. И непонятно, что нужно сделать, чтобы они прекратились. У меня складывается впечатление, что неважно, что правительство делает, протестующим все равно этого недостаточно.

В принципе, протесты не влияют на повседневную жизнь. Я живу в центре города, где в том числе были эти протесты, был слезоточивый газ, но в основном люди проходят мимо протестующих, которые блокируют дороги, и не особо на них обращают внимание. В редкие моменты, когда полиция их обгоняет, лучше обходить стороной. Мне лично кажется, что проблемы с безопасностью нет. Если не атаковать полицию, то вероятность получить дубинкой или слезоточивым газом достаточно мала».

Акции протеста в Гонконге собирают десятки тысяч участников. Точное их число неизвестно. Задержаны около 150 человек.