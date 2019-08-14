Чемпион мира готов драться в суде

Один из крупнейших проектов в профессиональном боксе — Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) — оказался в центре громкого скандала. Финалист турнира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Реджис Прогрэ отказался от участия в решающем бое против Джоша Тейлора. Он заявил, что организатор первенства — швейцарская компания Comosa AG, многократно нарушала свои обязательства, задерживая выплаты и непредсказуемо перенося даты проведения финала. Прогрэ и его промоутер Лу Дибелла подали иск в суд Нью-Джерси с требованием освободить их от обязательств перед WBSS. В Comosa уверены, что ни о какой отмене финала речи не идет.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом полусреднем весе Реджис Прогрэ и его промоутер Лу Дибелла подали в суд Нью-Джерси иск с требованием освободить их от обязательств перед швейцарской компанией Comosa AG, являющейся организатором Всемирной боксерской суперсерии, в частности, от необходимости участвовать в финале серии, в котором соперником Прогрэ должен стать чемпион мира Международной боксерской федерации (IBF) Джош Тейлор. Напомним, что в турнире принимают участие по восемь бойцов в различных категориях (Россию в весе до 63,5 кг представлял Эдуард Трояновский, выбывший в первом же круге). На кону в финале в полусреднем весе должны стоять титулы WBA и IBF.

В иске Прогрэ и Дибелла обвиняют Comosa в многочисленных нарушениях, «сделавших участие Прогрэ в финале невозможным». Ключевой претензией боксера является то, что Comosa задерживает выплаты. В частности, $500 тыс., полагавшихся Прогрэ за победу в четвертьфинале над Терри Флэнаганом, он получил на месяц позже оговоренной даты. Отметим, что с аналогичной проблемой столкнулся Иван Баранчук из Белоруссии, еще один клиент Лу Дибеллы, в полуфинале уступивший Тейлору.

В иске, с которым ознакомилось издание ESPN, приводятся суммы, причитающиеся боксеру. Так, за выход на четвертьфинальный бой Прогрэ полагалось $500 тыс. плюс еще столько же за победу. За появление на ринге в полуфинале ему должны были заплатить $500 тыс., а за победу в нем еще $600 тыс. Наконец, выход на решающий поединок стоит $700 тыс. а чемпионский бонус должен составить еще $1,3 млн. То есть суммарные призовые чемпиона должны достичь солидных для не самого популярного в мире бойца $4,1 млн.

Для того чтобы гарантировать выплаты своему клиенту, Лу Дибелла договорился с Comosa о графике перечисления средств на эскроу-счета. Они предполагали, что с 1 августа по 4 сентября владельцы WBSS переведут в общей сложности $2 млн. Однако, как следует из иска, Comosa не исполнила даже первый платеж на $500 тыс. Кроме того, по мнению истцов, ответчик намеренно затягивал разрешение спорных ситуаций и вводил боксера в заблуждение. В частности, Comosa в переписке с Лу Дибеллой утверждала, что финал состоится 5 октября, и даже выслала черновики соглашения по бою. Однако, как утверждает господин Дибелла, ответчик не собирался проводить матч в означенный день. Дело в том, что бои WBSS транслирует стриминговый сервис DAZN. Но у него на упомянутую дату никаких боев запланировано не было. После уличения в предоставлении недостоверных сведений Comosa предложила новую дату боя — 28 сентября. Но она не устроила уже Прогрэ. Боксер посчитал, что в таком случае на подготовку к «главному бою жизни» у него остается мало времени.

В Comosa предсказуемо не согласились с претензиями Реджиса Прогрэ и его менеджера. В заявлении компании отмечается, что с участниками WBSS «заключены честные контракты и Реджис Прогрэ не исключение», что иск «не имеет под собой никаких оснований», что «WBSS будет защищать свои интересы всеми доступными законными способами».

Александр Петров