Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об электромобиле Volkswagen I.D. R и изобретении российских студентов на базе Lada Kalina.

На днях пришли две автомобильных новости, которые, на первый взгляд, не имеют друг к другу никакого отношения, разве что и ту, и другую можно было бы озаглавить как «дорога в небеса».

Новость первая: марка Volkswagen в сентябре будет бороться за рекордное время прохождения закрытой 11-километровой дороги по склону горы Тяньмэнь в Китае. Дорога начинается в долине и потом поднимается на более чем километровую высоту по узкому извилистому серпантину. Эта дорога с 99 поворотами считается одной из самых опасных и сложных в мире и потому уже давно получила прозвище «дорога в небеса», что трактовать можно по-разному. Рекордная попытка будет предпринята на 680-сильном электромобиле Volkswagen I.D. R, который, поскольку заезд будет проходить в Китае, уже получил красное оформление с изображением горы Тяньмэнь и девизом Race The Future.

Новость вторая: тоже, по сути, про «дорогу в небеса». Студенты одного из сибирских вузов построили на платформе Lada Kalina беспилотный катафалк. Дорабатывать прототип они собираются с помощью специалистов «Яндекса», МАДИ, КамАЗа и других российских компаний, занимающихся беспилотными автомобилями. Отсутствие ссылки на то, в каком вузе учатся студенты-изобретатели, тот факт, что для своих упражнений они выбрали не самый, слава богу, востребованный в народном хозяйстве тип транспорта (кстати, катафалк — это общественный или индивидуальный?), а так же то, что габариты Lada Kalina не слишком подходят для перевозки столь специфического груза — все указывало на то, что новость эта, скорее всего, «утка». Причем не очень смешная. Однако информация эта пришла от «РИА Новости» со ссылкой на Национальную технологическую инициативу «Автонет», так что не исключено, что проект этот действительно существует. И презентацию его было бы круто провести тоже на склоне китайской горы Тяньмэнь. Представьте: беспилотный автомобиль везет неживого пассажира по «дороге, ведущей в небеса». А на борту написан проверенный слоган: «Lada Kalina — моя машина».