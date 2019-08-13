Депутатов КПРФ вызвали в полицию за «несанкционированное публичное мероприятие» у ЦИК Татарстана

Депутаты Госсовета Татарстана фракции КПРФ Артем Прокофьев и Александр Комисаров, а также депутат Большеачасырского сельского поселения Зеленодольского района Лилия Юсупова получили повестки о вызове в полицию. Им нужно явиться в отдел «Япеева» в Казани завтра в 10:00.

В документах не сказано, по какой причине вызывают депутатов. Однако, как сообщил «Ъ-Казань» господин Прокофьев, полицейские по телефону ему сказали, что это связано с «проведением несанкционированного публичного мероприятия у ЦИК Татарстана».

Артем Прокофьев заверил «Ъ-Казань», что КПРФ не проводила каких-либо акций у Центризбиркома. «Видимо, нам теперь необходимо согласовывать любое перемещение. Это какое-то безумие»,— сказал он.

Напомним, на прошлой неделе КПРФ жаловалась на срыв встречи с избирателями в Альметьевском районе. В поселок Нижняя Мактама приехали полицейские, которые заявили, что собрание граждан является незаконным. На вопрос Артем Прокофьева, почему он не может «общаться здесь с избирателями», сотрудник МВД ответил: «Вы критикуете действия власти».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"