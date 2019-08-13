Зампред Сбербанка объяснил, почему кредиты в чешской «дочке» вдвое дешевле

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис объяснил, почему процентные ставки в российском Сбербанке его чешской «дочке» различаются в два-три раза. «Чешский банк — это юридическое лицо, находящееся в другой стране со всей ее макроэкономикой, включая инфляцию, ставки рефинансирования Банка Чехии и др. Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам и вкладам в Европе и в первую очередь в той же Чехии», — написал он в Facebook.

Ранее один из участников форума «Территория смыслов» задал такой вопрос вице-президенту Сбербанка Андрею Шарову. Однако господин Шаров ушел от ответа и предложил молодому человеку диск с музыкой собственного сочинения. «Я привез два диска с собой. Я считаю, что этот парень заслужил диск за самый острый вопрос. Спасибо огромное за общение... это вам урок коммуникации... чтобы не быть голословным, предлагаю потратить оставшиеся 30 секунд на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу»,— сказал он, и в зале включили музыку. Первый зампред Сбербанка отметил, что «очень простой вопрос, но оставленный без ответа, начинает выглядеть как острый и жареный».

По словам господина Хасиса, ставки Сбербанка по вкладам в России составляют до 6,3%, а в Чехии — до 1,8%, ставки по ипотеке от 7,6% — в России и от 3,3% — в Чехии. Одна из причин — в разном уровне инфляции. «В РФ инфляция составила примерно 7,2% в среднем за пять лет, а в Чехии 1,5%. Соответственно, ставка ЦБ РФ сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%»,— написал он. При этом Сбербанку России невыгодно размещать в Чехии средства, так как ставки по чешским кредитам ниже российской себестоимости привлечения средств.