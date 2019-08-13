Kantar TNS и Millward Brown меняют владельцев в России

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России поступило ходатайство о приобретении прав на ЗАО «ТНС Маркетинговый информационный центр» и ООО «Миллвард браун армимаркетинг», оно подано компанией «Саммер Топко С. А. Р. Л.», говорится в материалах ведомства. ЗАО «ТНС Маркетинговый информационный центр» управляет российским офисом исследовательской компании Kantar TNS, ООО «Миллвард браун армимаркетинг» — российским офисом консалтинговой компании Millward Brown.

Millward Brown и Kantar TNS входят в британскую Kantar Group, которой владеет WPP plc, один из крупнейших рекламных холдингов в мире. В WPP планируют продать 60% акций Kantar инвестиционной компании Bain Capital, которая базируется в Бостоне. Стоимость этой доли Kantar оценивала в $4 млрд.

Валерия Лебедева