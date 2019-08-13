Народный праздник «Тантана»

В Уфе на одной сцене выступят солист Мариинского театра и блогер Моргенштерн. Август завершится народным праздником в Уфимском амфитеатре.

29 августа Уфа проводит лето вместе с народным праздником торжества «Тантана» в Уфимском амфитеатре (площадь рядом с Конгресс-Холлом по адресу Заки Валиди, 2). Слово «тантана» пришло в башкирский язык из арабского и означает «торжество». Это своего рода «праздник в празднике»: на площадке перед ценой состоится Фестиваль индустрии торжества. Организаторы ивентов расскажут жителям города, как правильно создавать запоминающиеся события и какими разными они могут быть.

Именно поэтому в списке выступабщих - артисты разных форматов: от участников шоу «Танцы на ТНТ»- Ильшата Шабаева, Артура Хабирова и Алены Гуменной, фолк-группы «Узорица», этно-проекта Zainetdin до часового концерта солиста Мариинского театра Василия Герелло в сопровождении эстрадно-джазового оркестра под руководством Олега Касимова. Специальный гость события – блогер и музыкант Моргенштерн (1,5 млн подписчиков в Инстаграм).

В рамках Фестиваля индустрии торжества будет организовано несколько зон и активностей: свадебный шатер – все о самом ответственном событии в жизни каждого человека, шатер национального торжества, детский шатер – активности и конкурсы для самых маленьких посетителей фестиваля и многое другое.

Особенностью праздника станет масштабный танцевальный флешмоб с победителем первого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Ильшатом Шабаевым. Начало праздника – в 17.00, старт флешмоба – в 19.00.

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