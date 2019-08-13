Utair заявила о недостаточной прозрачности при распределении маршрутов

В авиакомпании Utair заявили о недостаточной информированности игроков рынка о распределении маршрутов. Президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Павел Пермяков сказал “Ъ”, что перевозчик выступает за обеспечение возможности всех авиакомпаний подать заявки на получение прав эксплуатации маршрутов.

Во вторник, 13 августа, межведомственная комиссия (МВК) при Минтрансе рассматривала заявки авиакомпаний на получение прав на эксплуатацию высокодоходных международных маршрутов, до конца 2015 года обслуживаемых «Трансаэро». Как рассказывал “Ъ”, накануне МВК Utair направила в Минтранс обращение с просьбой перенести дату заседания или допустить до распределения всех участников отрасли. На несколько высокодоходных маршрутов подали заявки только «Аэрофлот» и S7.

«Факт того, что заявки на очень ценные допуски подали только группа "Аэрофлот" и S7, свидетельствует о недостаточной информированности всех игроков отрасли. Открытый механизм распределения прав должен обеспечить справедливую конкуренцию между перевозчиками, от которой выиграют пассажиры»,— сказал господин Пермяков.

Сегодня перед МВК официальный представитель Минтранса заявил, что Utair не подала заявку вовремя из-за «разгильдяйства». «Спекуляции авиакомпании Utair на своем неустойчивом финансовом положении и банальное разгильдяйство, не позволившее подать в срок заявки на распределение международных маршрутов, не являются поводом отступать от правил распределения маршрутов и не должны использоваться как инструмент давления на межведомственную комиссию»,— сказал представитель министерства (цитата по ТАСС).

О том, как Utair не успела поучаствовать в борьбе за направления «Трансаэро», читайте в публикации “Ъ” «К шапочному разбору маршрутов».