Пассажиропоток аэропорта Сочи увеличился на 8%

За семь месяцев текущего года Международный аэропорт Сочи обслужил 3,87 млн пассажиров. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,58 млн человек).

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, на внутренних линиях услугами сочинского аэропорта воспользовались около 3,7 млн пассажиров (+8%), на международных – почти 185 тыс. пассажиров (+16%). Количество вылетов самолетов из Сочи с января по август составило 14,68 тыс. операций (+7%). Объем обработанных грузов и почты составил 1,8 тыс. тонн (+4%).

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань; на международных – Тель-Авив, Ереван, Стамбул, Минск и Ташкент.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”

, за семь месяцев текущего года аэропорт Краснодара обслужил 2,57 млн человек (+11%). Популярными рейсами из столицы Кубани на внутренних линиях стали полеты в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений наиболее востребованными стали Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент.

Василий Хитрых