Пассажиропоток аэропорта Краснодар за семь месяцев 2019 года составил 2,57 млн человек

С января по август текущего года Международный аэропорт Краснодар обслужил 2,57 млн человек. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (2,32 млн человек), сообщает пресс-служба аэровокзала.

Уточняется, что на внутренних направлениях пассажиропоток составил 2 млн человек (+9%), на международных – 558,6 тыс. (+17%). За семь месяцев из краснодарского аэропорта вылетело 10,5 тыс. самолетов (+4%). Объем обработанных грузов и почты составил более 4,5 тыс. тонн.

Популярными рейсами на внутренних линиях стали полеты в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Новосибирск. Среди международных направлений наиболее востребованными стали Анталья, Дубай, Ереван, Стамбул и Ташкент.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, пассажиропоток в аэропорту Сочи в январе-июне 2019 года составил 3 млн человек (+ 10% к аналогичному периоду прошлого года). За 2018 год аэропорт Сочи показал выручку 6,2 млрд руб. и чистую прибыль 2,7 млрд руб., аэропорт Краснодара показал выручку 3,7 млрд руб., чистую прибыль – 1,1 млрд руб., аэропорт Анапы показал выручку 1,1 млрд руб., чистую прибыль – 328,4 млн руб. ООО «Базэл Аэро», являющееся управляющей компанией трех аэропортов, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», показало убыток за минувший год в размере 11,6 млн руб. при выручке в 385,8 млн руб.

Дмитрий Михеенко