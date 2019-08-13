Иран начал строить центр по изучению ядерных технологий

Иран приступил к строительству исследовательского центра на ядерном объекте в Фордо, сообщает агентство Mehr. Там будут разделять стабильные изотопы и изучать способы их применения.

«Данный исследовательский комплекс будет уникальным в Западной Азии, в этом регионе нет страны, которая бы заходила так далеко в изучении разделения изотопов»,— заявил присутствовавший на церемонии открытия строительства глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи. Планируется, что первую очередь исследовательского центра сдадут 8 апреля 2020 года — накануне национального дня ядерных технологий Ирана. Вторую завершат к середине мая 2020 года. Центр оснастят в конце 2020 года.

Комплекс в Фордо — один из ключевых объектов иранской ядерной программы. До подписания в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) на его территории велись работы по обогащению урана. Согласно ядерной сделке между Ираном и «шестеркой» (США, Россия, КНР, Франция, Германия, Великобритания) завод в Фордо должен был быть перепрофилирован в технологический центр. Напомним, что в мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили санкции в отношении Тегерана, при этом исключили из санкционного режима работу на объектах в Бушере, Араке и Фордо. Со своей стороны, в мае этого года Иран также объявил о сокращении своих обязательств в рамках ядерной сделки, в частности отказался соблюдать лимит по обогащению урана. Если к 7 сентября санкции с Ирана не будут сняты, Тегеран угрожает пойти на новые сокращения своих обязательств.

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

На церемонии в Фордо Али Акбар Салехи рассказал о развитии иранской ядерной программы в новых условиях. «Дела идут хорошо, всего в атомной отрасли занято более 15 тыс. сотрудников. Строительство еще одного объекта — второго и третьего энергоблоков АЭС в Бушере – идет с опережением графика на 2–3 месяца. Наше партнерство с Европой, Россией и Китаем продолжается»,— заявил глава ОАЭИ.

Присутствовавший также на церемонии пресс-секретарь ОАЭИ Бехруз Камалванди сообщил, что Иран продолжает производить обогащенный уран и уже накопил более 300 кг. «Мы в хорошем темпе производим обогащенный уран, и наши запасы превышают на 60–70 кг лимит в 300 кг (по Совместному всеобъемлющему плану действий.— “Ъ”), и этот объем быстро растет»,— сказал он.

Напомним, в 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Соглашение подразумевало, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США вышли из СВПД и ввели против Ирана санкции, которые с тех пор несколько раз ужесточались.

О попытках мировых держав спасти ядерную сделку с Тегераном читайте в материале “Ъ”.