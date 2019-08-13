Прокуратура Воронежа предложила мэру взять «на особый контроль» ситуацию с левобережной ярмаркой

Прокуратура Воронежа предложила главе Воронежа Вадиму Кстенину «взять на особый контроль» ситуацию с возможным размещением ярмарки в центре левого берега города — на улице Димитрова. На этой территории в соответствии с договором аренды между областными властями и местным ООО «Татьяна» с 2001 года существовал мини-рынок, который должен был быть демонтирован в 2012 году после расторжения договора аренды, но еще несколько лет функционировал незаконно, пока собственники торговых объектов пытались обжаловать решения о демонтаже. Теперь предприниматели хотят вернуть ярмарку, а часть жителей этому сопротивляются, апеллируя к тому, что через дорогу уже есть торговые площади — крытый рынок «Придача» на 26 тыс. кв. м.

«За последнюю неделю в ряде средств массовой информации появились публикации по вопросу законности возможного размещения ярмарки по улице Димитрова, 61. Кроме того, в прокуратуру города поступило обращение о несогласии с процедурой проведения публичных слушаний по вопросу размещения ярмарки. Изложенное свидетельствует о возникновении социальной напряженности среди населения по указанному вопросу»,— подчеркнули в прокуратуре.

«В соответствии с решением областной межведомственной комиссии от 16 июля продолжается изучение общественного мнения по вопросу дальнейшего использования общественного пространства улицы Димитрова»,— отреагировала пресс-служба городской администрации. Там напомнили, что первым этапом изучения стали очные общественные обсуждения, которые прошли в управе Левобережного района. Их проведению активно способствовали предприниматели, желающие вернуть ярмарку на прежнее место. Кроме того, с сегодняшнего дня на интернет-ресурсе «Активный электронный гражданин» запущено голосование с двумя вариантами развития этой территории — как ярмарки и как зоны отдыха. Оно продлится до 30 августа. Результаты обсуждений и голосования будут рассмотрены на очередном заседании областной межведомственной комиссии.

О том, как жители Курской области выступили против строительства свинокомплекса, — в публикации “Ъ-Черноземье” «“Мираторгу” припомнили историю».

Мария Старикова