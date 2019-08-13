Счетная палата Липецка обнаружила недостатки в субсидировании затрат на покупку автобусов

Счетная палата Липецка обнаружила ряд недостатков в процедуре предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением подвижного состава для пассаржирских перевозок в Липецке. В частности, из-за изменения условий субсидирования по договорам лизинга расходы бюджета увеличились на 85,5 млн руб., говорится в письме об итогах аудита эффективности субсидирования на имя спикера горсовета Липецка Игоря Тинькова (копия есть в распоряжении “Ъ-Черноземье”).

В 2018 году субсидии на 66,5 млн руб. использованы целиком. На 2019 год предусмотрено 106,8 млн руб., из которых на 1 июня потрачено 96,4 млн руб. На эти средства за два года перевозчики приобрели 77 автобусов, 69 из них купило МУП «Липецкпассажиртранс» (ЛПТ), остальные восемь — еще четыре местных перевозчика. И если в 2018 году субсидии предоставлялись всем пяти перевозчикам, то в 2019-м — только МУПу. Бюджетная поддержка позволила обновить подвижной состав, осуществляющий перевозки на муниципальных маршрутах, на 13%.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка». Условия расчета ее размера по договорам лизинга в 2018 и в 2019 годах различаются: если в 2018-м она выдавалась в размере фактически уплаченных до 1 августа 2018 года лизинговых платежей, но не более 15% от стоимости подвижного состава, то по договорам, заключенным до 1 сентября 2019 года речь шла уже о «не более 95% затрат по уплате лизинговых платежей».

Приобретение автобусов по договорам лизинга обходится примерно в полтора раза дороже их покупной стоимости, при этом существует риск утраты имущества, что может повлечь неэффективное использование бюджетных средств, заключили в счетной палате. Так, например, стоимость автобусов, приобретенных ЛПТ по договору лизинга в 2017 году, на 3,1 млн руб. или на 28,8% выше, чем цена автобусов той же марки, закупленных департаментом транспорта Липецка по муниципальному контракту в 2019 году. Ведомство направило представление о принятии мер по устранению недостатков главе департамента транспорта и рекомендательное письмо председателю департамента финансов.

Об интермодальных перевозках в Черноземье — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот