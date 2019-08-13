«Ростовводоканал» не стал расторгать договоры с двумя управляющими компаниями

АО «Ростовводоканал» отозвал уведомления о расторжении договоров в одностороннем порядке с ТСЖ «Комфорт 2006» и ООО «УК Возрождение ЖКХ» перед АО «Ростовводоканал», сообщает пресс-служба организации. Такое решение водоканал принял, когда управляющие компании погасили долги за воду.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, в июне водоканал в Ростове в одностороннем порядке расторг договорные отношения с шестью управляющими компаниями. Компания прекратила договоры с ЖСК «Кавказ», ТСЖ «Альтаир», ТСЖ «Зоологическая, 18», ТСЖ «Ника», ТСЖ «Черепахина, 249», ООО «Комфортсервис». Причиной расторжения стали долги компаний за период более двух месяцев. Теперь плата за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению будет начисляться непосредственно собственникам и пользователям квартир домов, подведомственных этим организациям.

Дарья Голякова