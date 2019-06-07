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Ростовский водоканал расторг договоры с шестью управляющими компаниями

Водоканал в Ростове в одностороннем порядке расторг договорные отношения с шестью управляющими компаниями, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей организации. Компания прекратила договоры с ЖСК «Кавказ», ТСЖ «Альтаир», ТСЖ «Зоологическая, 18», ТСЖ «Ника», ТСЖ «Черепахина, 249», ООО «Комфортсервис». Причиной расторжения стали долги компаний за период более двух месяцев. Теперь плата за коммунальные услуги по холодному водоснабжению и водоотведению будет начисляться непосредственно собственникам и пользователям квартир домов, подведомственных этим организациям.

Дарья Голякова


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