Рабочая группа рекомендовала ЦИКу отклонить жалобу Гудкова

Рабочая группа Центризбиркома России по предварительному рассмотрению жалоб рекомендовала комиссии оставить без удовлетворения жалобы Геннадия Гудкова, Ивана Кульнева и Александра Соловьева на отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Как передает ТАСС, комиссия зачла дополнительно еще 53 подписи, собранные в поддержку кандидата, но для регистрации этого недостаточно. Также в ЦИКе заявили о наличии другого основания для отказа: супруга кандидата заполнила документы об иностранном имуществе с ошибками.

Подписные листы господина Кульнева, как указали в комиссии, признаны недействительными из-за того, что в них не указана дата рождения сборщиков. Кроме того, экс-кандидат не указал в документах сведения о своих иностранных активах.

В подписях, отданных за Александра Соловьева, обнаружено 43% брака, большая часть из них забракована из-за ошибок в именах, передает «Интерфакс».

19 из 57 незарегистрированных кандидатов подали жалобы на решение окружных комиссий в ЦИК. Ранее было отказано в удовлетворении жалоб кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой и Ильи Яшина.

Как ЦИК рассматривал первые жалобы, читайте в материале “Ъ” «“Доверия не всегда достаточно“».