Ханты-Мансийск планируется полностью очистить от борщевика до октября

Власти Ханты-Мансийска планируют до октября 2019 года полностью избавиться от борщевика на территории города — сорного растения, вызывающего ожоги кожи и негативно влияющего на окружающую среду. В администрации города рассказали, что всего от сорняка планируется освободить более 17,7 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что городские власти выступали с инициативой штрафовать предприятия, на территории которых обнаружится растение. Сейчас борщевик уничтожается силами муниципальных предприятий.

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи, а его распространение, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности. В регионах РФ на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди принимаемых мер — химическая обработка и механический откос. По данным Россельхозцентра, общая площадь распространения борщевика в РФ ежегодно увеличивается на 10%.

Подробнее о ситуации с борщевиком в УрФО — в материале "Ъ-Урал" «Урал топчет борщевик»