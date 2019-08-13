13 августа, вторник
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Audi покажет новый RS6 Avant в сентябре

Компания Audi проведет премьерный показ нового «заряженного» универсала RS6 Avant в сентябре 2019 года, сообщает Autocar.

По данным издания, немецкий автопроизводитель начал рассылать своим клиентам приглашения на мероприятие, посвященное дебюту новинки. Автомобиль покажут накануне его публичной премьеры в рамках автосалона во Франкфурте. Технические характеристики универсала пока держатся в секрете.

Напомним, ранее стало известно, что подразделение Audi Sport в течение 2019 года представит сразу шесть новых машин.

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