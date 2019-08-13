Воронежские власти одобрили реконструкцию театра оперы и балета за 3,1 млрд рублей

Правительство Воронежской области одобрило концепцию архитектора Сергея Куцевалова по реконструкции Воронежского государственного театра оперы и балета, оценочная стоимость работ по которой составит примерно 3,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Исторический облик здания обещают сохранить. При этом по итогам работ площадь здания должна увеличиться с 6 до 17-19 тыс. кв. м «прежде всего за счет цоколя». Рядом с театром должен появиться производственный корпус площадью 5,5-6 тыс. кв. м для репетиций и склада декораций.

Торги на создание проектно-сметной документации планируется объявить осенью, ее стоимость составить около 47 млн руб. Приступить к проектированию хотят в 2020 году. До этого областные чиновники вместе с экспертами из театральной сферы намерены доработать представленное господином Куцеваловым видение — в частности, рассмотреть возможность увеличить количество мест для зрителей с 850-900 до 1 тыс. и более.

Отметим, что ранее власти рассматривали два варианта: реконструкцию здания театра или его снос и строительство нового.

О том, как идея реконструкции оперного начала широко обсуждаться, читайте в публикации “Ъ-Черноземье” «Воронежской опере добавят стекла и бетона».

Мария Старикова