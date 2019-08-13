Глава ООО «Современные медицинские технологии» отказался от услуг адвоката Александра Паулова

Октябрьский районный суд Самары отложил заседание по делу о незаконном сбыте ООО «Современные медицинские технологии» незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона, передает корреспондент “Ъ-Волга” с места событий.

Слушания перенесены на 28 августа. Причиной отложенного заседания стала неявка одного из свидетелей. На предыдущих слушаниях во вторник показания по делу дали Андрей Грицаенко, ранее работавший заместителем главвврача по хирургии в больнице им. Пирогова, и экс-замминистра здравоохранения региона Геннадий Гридасов. На том же заседании Сергей Шатило заявил ходатайство об отказе от услуг адвоката Александра Паулова. Оно было удовлетворено, после чего правозащитник покинул зал.

Ранее Александр Паулов вел дело о коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян были признаны виновными по нему Самарским районным судом. Глава «СМТ» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки. После вынесения приговора по делу Александр Паулов отправился на отдых в Турцию.

Сейчас компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу им. Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб.

Георгий Портнов