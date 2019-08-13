На суде по делу «СМТ» Сергея Шатило выступил бывший министр здравоохранения региона

В Октябрьском районном суде Самары во вторник, 13 августа, прошло заседание по делу о незаконном сбыте ООО «Современные медицинские технологии» незарегистрированных медизделий в крупном размере в больницы региона. Компании Сергея Шатило вменяется незаконная продажа в перинатальный центр и больницу им. Пирогова медицинского оборудования на сумму 111 млн руб. и поставка во второе из учреждений магнитно-резонансного томографа стоимостью более 38 млн руб.

Суд в режиме видеоконференцсвязи заслушал показания свидетеля Андрея Грицаенко, ранее работавшего заместителем главвврача по хирургии в больнице им. Пирогова.

Он пояснил, что не составлял техзадания на поставку медицинского оборудования в учреждение, но, возможно, участвовал в процессе приемки магнитно-резонансного томографа. По словам свидетеля, оборудование в больнице было принято, введено в эксплуатацию, на нем прошло около 600 исследований. Также господин Грицаенко пояснил, что на тот момент он не был лично знаком с Сергеем Шатило.

Представитель гособвинения обратил внимание на противоречие в показаниях свидетеля в части приемки томографа. Как выяснилось из оглашенных материалов дела, господин Грицаенко участвовал в приемке оборудования как член комиссии по указанию главврача больницы, при этом он не был на тот момент трудоустроен в учреждении.

Также, согласно документам, члены приемочной комиссии решили, что томогаф приемке не подлежит, и оборудование не было принято.

Кроме того, господин Грицаенко отметил, что не помнит, было ли предоставлено регистрационное удостоверение на этот томограф.

После этого суд допросил в качестве свидетеля бывшего замминистра здравоохранения региона Геннадия Гридасова, сейчас пенсионера. Он пояснил, что знаком с Сергеем Шатило с конца 1990-х - начала 2000-х годов, когда работал главврачом в одном из учреждений города. Ранее он сотрудничал с «СМТ», и замечаний к поставкам фирмы не было.

Проблемная же ситуация с поставкой оборудования в учреждения здравоохранения Самарской области, по словам Геннадия Гридасова, была связана с конфликтом, возникшим между ним и бывшим главврачом больницы им. Пирогова Валерием Кирилловым.

Ранее Сергей Шатило, его партнеры, а также экс-замминистра здравоохранения региона Альберт Навасардян были признаны Самарским районным судом виновными в коммерческом подкупе и сговоре в рамках проведения торгов на обслуживание медицинского оборудования на сумму свыше 4 млрд руб. Глава «СМТ» был приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Альберту Навасардяну, которому вменялось еще и превышение должностных полномочий, назначили три года в колонии общего режима. Остальные фигуранты дела получили условные сроки.

Георгий Портнов