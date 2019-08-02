02 августа, пятница
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Ижевск. Удмуртия

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Удмуртию посетят председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и представители АО «Корпорация МСП»

С 13 по 14 августа Удмуртию посетят делегация ГК ВЭБ.РФ во главе с председателем Игорем Шуваловым, и представители АО «Корпорация МСП» во главе с гендиректором Александром Браверманом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов представил господину Шувалову проект аудита инвестиционных возможностей региона. Он отметил, что сотрудничество с ВЭБом может стать для инвесторов сигналом о серьезной степени проработки проектов. Также глава Удмуртии поблагодарил группу ВЭБ за организацию сделки по продаже имущественного комплекса АО «Ижевские электрические сети» за 2,9 млрд руб.

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