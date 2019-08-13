Дорожный фонд Курской области вырос почи вдвое

Объем средств дорожного фонда Курской области в 2019 году увеличился на 46% и достиг 7,913 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации Курской области. «Федеральный бюджет направил в наш регион 1,951 млрд руб., это в 4,3 раза больше, чем в 2018 году»,— пояснили в пресс-службе.

Наиболее значительную часть этой суммы, 5,37 млрд руб., планируется направить на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения» — строительство 29,6 км дорог, ремонт 447,2 км дорог, устройство 106 съездов общей площадью 264,5 кв. м, организацию 7 км линий наружного электроосвещения, а также проектов дорог к 39 социально значимым объектам на селе и реконструкции девяит мостов на региональных дорогах. Все это рабоыт планируется завершить в 2020 году.

О возможных переменах на рынке пассажирского транспорта Воронежа — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот