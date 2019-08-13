Yum! Brands выбрала Дэвида Гиббса новым генеральным директором

Генеральным директором американской компании Yum! Brands, работающей в сфере общепита и владеющей сетями Taco Bell, KFC и Pizza Hut, станет Дэвид Гиббс. Он сменит на этом посту Грега Крида, говорится в заявлении компании.

Дэвид Гиббс в настоящее время является президентом корпорации и ее исполнительным директором. С 1 ноября он войдет в состав правления Yum! Brands, а 1 января 2020 года займет должность генерального директора компании. «Мне выпала честь работать с нашими франшизодержателями и растить три канонических бренда в рамках нашего портфолио более 30 лет, и для меня честь стать последователем Грега»,— приводятся в заявлении слова Дэвида Гиббса.

Грег Крид был генеральным директором Yum! Brands с января 2015 года. До этого он возглавлял сеть закусочных Taco Bell. В общей сложности господин Крид отработал в корпорации 25 лет.

Кирилл Сарханянц