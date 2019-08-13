Липецкая область выделила дополнительные средства для помощи пчеловодам

Администрация Липецкой области выделит еще 1,2 млн руб. для помощи 28 пасечникам, пострадавшим от гибели пчел из-за попадающих на поля химикатов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Там уточнили, что помощь уже оказана 97 пчеловодам — им, как и планировалось ранее, было выделено более 9 млн руб. За гибель пчелосемьи владельцы пасек, напомним, получают от 3,15 до 3,5 тыс. руб. в зависимости от процента гибели, причем выплаты производятся и по тем погибшим пчелосемьям, которые не состояли на учёте. В управление сельского хозяйства Липецкой области поступили акты о гибели более 3 тыс. пчелосемей в Воловском, Добровском, Добринском, Лебедянском, Липецком и Чаплыгинском районах.

Напомним, произошедшие в регионах Черноземья случаи массовой гибели пчел от химикатов затронули сотни фермеров, ущерб исчисляется десятками млн руб. Местные власти начали самостоятельно разрабатывать способы поддержки пчеловодов — от выплаты компенсаций до создания интернет-ресурсов с информацией о применении химикатов.

Подробнее о способах поддержки пчеловодов — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот