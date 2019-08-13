Объем введенного жилья в Удмуртии вырос на 24,7% за семь месяцев 2019 года

За первые семь месяцев 2019 года в Удмуртии сдали в эксплуатацию 468,9 тыс. кв. м жилья. Это на 24,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает Удмуртстат. Из них 255,9 тыс. кв. м жилплощади ввели индивидуальные застройщики, что на 56,1%, больше чем в январе-июле 2018 года.

Ранее сообщалось, что Ижевск вошел в ТОП-10 городов России с самым большим ростом цен на первичное жилье. Стоимость квартир в новостройках в Ижевске выросла на 17,1% за последние три года — с 45,9 тыс. руб. до 53,7 тыс. руб. за 1 кв. м.