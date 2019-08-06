Ижевск вошел в ТОП-10 городов России с самым большим ростом цен на первичное жилье

Стоимость квартир в новостройках в Ижевске выросла на 17,1% за последние три года — с 45,9 тыс. руб. до 53,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Так, столица Удмуртии заняла 10-е место в списке городов страны с самым большим ростом цен на первичное жилье. Об этом сообщает пресс-служба портала Domofond.ru.

Больше всего стоимость квартир в новостройках выросла в Сочи, Иркутске, Новосибирске, Казани и Санкт-Петербурге — на 53,4%, 24,1%, 23,7%, 22,6% и 21,7% соответственно. Цена 1 кв. м в этих городах на июль 2019 года составляла 121,2 тыс. руб., 62,1 тыс. руб., 66,5 тыс. руб. 80,3 тыс. руб. и 124,2 тыс. руб. В целом за последние три года рост цен на первичное жилье зафиксировали в 45 крупных городах России.

Самое значительное снижение стоимости квартир в новостройках отметили в Махачкале, Саранске, Подольске, Калининграде и Симферополе — оно составило 13,1%, 9,7%, 6,7%, 5,8% и 5,3% соответственно. Цена 1 кв. м в этих городах на июль 2019 года составляла 36,4 тыс. руб., 46,2 тыс. руб., 67,2 тыс. руб., 54,8 тыс. руб. и 71,5 тыс. руб. За обозначенный период снижение стоимости первичного жилья зафиксировали в 18 крупных городах страны.