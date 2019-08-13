Четыре петербургские компании нарушили природоохранное законодательство при сбросе сточных вод

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга добивается устранения нарушений природоохранного законодательства при сбросе сточных вод. По итогам проведенной проверки было выявлено, что ООО «Амкор Спешиелти Картон Санкт-Петербург», ООО «ССМиК», ООО «ЮЗС» и АО «Питер-лада» в процессе своей деятельности сбрасывают в водоемы сточные воды с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ, сообщили в надзорном ведомстве.

В адрес руководителей указанных организаций внесено представление. Устранение выявленных нарушений закона находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за сброс токсичных сточных вод в реку Новую был оштрафован оператор аэропорта Пулково ООО «Воздушные ворота Северной столицы». В отношении его генерального директора было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент сброс загрязняющих отходов в водоем прекращен.