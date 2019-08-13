Сенатор от Татарстана предлагает наказывать известных людей за участие в митингах

Член Совета Федерации от Татарстана Олег Морозов заявил о необходимости наказания известных личностей, которые принимают участие в массовых акциях протеста. Он назвал их подстрекателями и попросил пересмотреть это понятие в статье 33 УК РФ, передает ТАСС. По его мнению, участие известных личностей в митингах способно привлечь массу людей, в частности, их поклонников.

«Очевидно, что участники такого рода политических акций делятся на тех, кто искренне выходит высказать свою точку зрения по зову сердца и души, и тех, кто прекрасно понимает, что его призывы могут быть адресованы несовершеннолетним, что выход на несанкционированные акции - это подстрекательство к незаконным действиям»,— заявил Морозов.

Предложение парламентария рассмотрит временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Напомним, что порядка 200 человек пришли в субботу в парк Тинчурина в Казани на пикет «в поддержку избирательных прав москвичей и против беспредела силовиков». Организатором мероприятия выступил казанский штаб Алексея Навального.

"Ъ-Казань"