В Казани на «пикет солидарности с Москвой» пришли 200 человек

Около 200 человек пришли в субботу в парк Тинчурина в Казани на пикет «в поддержку избирательных прав москвичей и против беспредела силовиков». Акцию солидарности организовал казанский штаб Алексея Навального.

Участники пришли на пикет с флагами России, партии «Яблоко» и движения «Левого фронта». Они развернули плакаты «Хватит бить!», «Допускайте, а не сажайте!», «Будущее ОМОНом не остановишь», «Верните Москве выборы».

Как рассказала «Ъ-Казань» координатор штаба Алексея Навального Эльвира Дмитриева, протестующие требуют прекращения уголовных дел против участников акций в Москве, освобождения всех кандидатов и допуск их на выборы.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам. После этого прошло несколько акций протеста. 27 июля и 3 августа задержали более 2 тыс. человек. Сегодня в Москве проходит согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"