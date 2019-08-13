«Ленэнерго» судится с «дочкой» «Газпрома» за 4,5 млрд рублей при поставках мощности для НПЗ «Кинеф»

ПАО «Ленэнерго» оспорит решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, который на прошлой неделе не удовлетворил иск сетевой компании о взыскании более 4,5 млрд рублей с ПАО «ОГК-2» (входит в ООО «Газпром энергохолдинг»).

Как сообщили “Ъ-СПб” в пресс-службе «Ленэнерго», финансовый спор связан с поставками мощности для одного из крупнейших потребителей Ленобласти — «Кинеф» (НПЗ «Сургутнефтегаза» в Киришах). «Ленэнерго» с 2012 года оказывает услуги по передаче электроэнергии «Кинефу». При этом до 2019 года ОГК-2, которая владеет Киришской ГРЭС, выступала энергоснабжающей организацией НПЗ и оплачивала услуги «Ленэнерго».

В «Ленэнерго» поясняют, что оплачиваемая потребителями по договору с ОГК-2 мощность превышает размер мощности, используемой генерирующей компанией при расчетах с сетевиками. С учетом неустойки и процентов сумма исковых требований «Ленэнерго» к ОГК-2 превысила 4,5 млрд руб.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Ленэнерго" спорит с "Газпромом" из-за НПЗ "Сургутнефтегаза"».