Новым главой GM в России станет Чиприан Сута

Компания General Motors объявила о назначении нового гендиректора в России — этот пост займет Чиприан Сута.

Господин Сута с 2006 года работал с GM Европа сначала в качестве менеджера по корпоративным продажам в Румынии и Болгарии, затем — менеджером по продажам и маркетингу европейского региона. В Opel/Vauxhall с 2010 по 2018 годы специалист работал в управлении продажами и операционной деятельностью по всему региону.

В новую должность господин Сута вступит с 1 октября 2019 года, сменив нынешнего гендиректора GM Россия Эктора Вилларреала, назначенного президентом GM в Юго-Восточной Азии.