В массовом ДТП возле Новороссийска пострадал шестилетний ребенок

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

На трассе Краснодар – Верхнебаканский вновь случилось серьезное ДТП. На этот раз массовая авария с пострадавшими произошла возле поселка Горный, что в нескольких километрах от поселка Верхнебаканский, где на прошлой неделе в результате столкновения экскурсионного автобуса Hyundai и внедорожника Volkswagen Tiguan, а также последующего их опрокидывания с обрыва, погибли три человека и более 40 получили ранения. Водитель автобуса в настоящее время арестован на два месяца за нарушение ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, а также за нарушение эксплуатации ТС.

На этот раз, как сообщили в ГУ МВД по краю, виновником аварии, по предварительным данным, также стал автобус Neoplan. Около 20:00 в понедельник, 12 августа, водитель автобуса якобы нарушил боковой интервал движения и допустил столкновение с попутным автомобилем Daewoo. После легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом. Грузовик опрокинулся и врезался в ВАЗ-2107. В аварии пострадали водитель и три пассажира отечественного автомобиля, в том числе шестилетний ребенок. Травмы получил и водитель большегруза.

Автобус после ДТП скрылся, но впоследствии был установлен, задержан и возвращен на место аварии. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Дмитрий Михеенко