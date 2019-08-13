Максим Шаскольский связал снижение темпа роста тарифов с отставками руководителей энергетических компаний

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский объяснил отставки руководителей энергетических предприятий города «необязательными расходами» и «постоянно растущими аппетитами». По его словам, вывод их «из зоны комфорта» во многом помог заморозить темп роста тарифов на коммунальные услуги.

«В нашей ситуации город является единственным акционером подведомственных предприятий, но он не контролировал происходящие в них процессы, эти механизмы были утрачены,— пояснил господин Шаскольский в интервью “Ъ-СПб”.— В результате деятельность некоторых предприятий была направлена на решение бизнес-задач их руководителей, а не на надежное обеспечение ресурсоснабжения жителей и организаций. Значительные средства расходовались неэффективно, искусственно наращивались необязательные расходы в ущерб капитальному строительству, реконструкции, развитию новых территорий. При этом постоянно растущие аппетиты покрывались за счет высоких темпов роста тарифов из года в год».

При этом по словам «энергетического» вице-губернатора, работа по снижению тарифов не прекратится после выборов главы города.

Полный текст интервью Максима Шаскольского читайте на сайте “Ъ-СПб”.