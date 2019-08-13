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Мадуро создал новое для Венесуэлы Министерство туризма и внешней торговли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел несколько кадровых перестановок в ведомствах, а также создал новое Министерство туризма и внешней торговли. Как рассказал сам господин Мадуро в Twitter, назначенные им чиновники — это «профессионалы с большим опытом», которые «будут выполнять важные функции для комплексного развития страны».

В частности, назначены новые главы:

  • Министерства общественных работ (Рауль Альфонсо Паредес),
  • Министерства экосоциализма (Освальдо Рафаэль Барбера Гутиеррес),
  • Министерства университетского образования (Сесар Габриэль Тромпис Секкони),
  • Министерства по делам женщин и гендерного равенства (Асиа Яхайра Вильегас Польхак),
  • Министерства горнорудной промышленности и экологии (Гилберто Пинто Бланко),
  • Министерства сельского хозяйства (Ванеса Монтеро Лопес).

«Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил господина Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туризму и международным инвестициям в Венесуэлу. Успехов!» — добавил Николас Мадуро.

Напомним, в январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие, в частности, нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».

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