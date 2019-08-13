Мадуро создал новое для Венесуэлы Министерство туризма и внешней торговли

Президент Венесуэлы Николас Мадуро произвел несколько кадровых перестановок в ведомствах, а также создал новое Министерство туризма и внешней торговли. Как рассказал сам господин Мадуро в Twitter, назначенные им чиновники — это «профессионалы с большим опытом», которые «будут выполнять важные функции для комплексного развития страны».
В частности, назначены новые главы:
«Я создал новое Министерство по туризму и внешней торговле и назначил господина Феликса Рамона Пласенсиа Гонсалеса, который будет отвечать за придание импульса туризму и международным инвестициям в Венесуэлу. Успехов!» — добавил Николас Мадуро.
Напомним, в январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. США ввели против Венесуэлы санкции, затронувшие, в частности, нефтяную госкомпанию PDVSA и венесуэльский Центробанк. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом господина Мадуро.
Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».
просмотров: 299306
просмотров: 259053
просмотров: 145101
просмотров: 64968
просмотров: 64859