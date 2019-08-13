Жителям села под Ачинском, где произошли взрывы, разрешили вернуться в дома

В Ачинском районе Красноярского края пока не сняли режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после серии взрывов на складе боеприпасов. Однако жителям села Каменки под Ачинском уже разрешили вернуться в свои дома, заявил ТАСС глава района Евгений Розанчугов. «Режим ЧС не снят, но доступ жителям открыт»,— пояснил он.
Взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов было эвакуировано. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. 9 августа прогремели новые взрывы во время работ по разминированию и ликвидации последствий возгорания. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС.
Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал во время разминирования».
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